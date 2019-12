Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 17 persoane au murit în urma unor boli respiratorii la Kabul, pe parcursul saptamânii trecute, iar alți aproximativ 8.800 au fost spitalizați, a informat luni ministrul adjunct al Sanatatii, Fida Mohammad Paikan, precizând ca orasul continua sa înregistreze niveluri…

- Cel putin 50 de persoane au murit in Bangladesh in urma valului de frig care a cuprins aceasta tara, au anuntat duminica autoritatile locale, citate de DPA. Cea mai scazuta temperatura din acest an in Bangladesh - 4,5 grade Celsius - a fost inregistrata duminica dimineata in Tetulia, un oras de granita…

- Cel puțin 50 de persoane au murit din cauza temperaturilor scazute care au afectat statul Bangladesh, au informat oficialii din domeniul Sanatații, relateaza site-ul agenției Reuters.Cele mai scazute temperaturi din Bangladesh au fost inregistrate la 4,5 grade celsius, duminica dimineața,…

- Serviciul de pompieri a informat ca incendiul a izbucnit in jurul orei locale 17.45 (11.45 GMT) la o fabrica de ventilatoare din Gazipur, in apropierea capitalei Bangladeshului, si ca atunci cand au stins focul au gasit zece cadavre in cladire. Potrivit sefului serviciului de pompieri si aparare…

- Cel puțin șapte persoane au murit, iar alte șapte au fost ranite miercuri dupa ce o bomba a explodat într-un vehicul în apropierea Ministerului de Interne de la Kabul, a informat un purtator de cuvânt sl Guvernului, scrie Mediafax, citând Reuters. Atacul nu a fost revendicat…

- Cel puțin trei persoane au murit sambata in urma unei explozii puternice a unui vas petrolier aflat in apropierea portului din estul Rusiei, Nakhodka, dupa ce un incendiu din interiorul navei a produs incidentul, relateaza site-ul postului RT, potrivit Mediafax.Explozia, provocata de un incendiu…

- Doua persoane au murit si mai multe au fost ranite, in aceasta dupa-amiza, in Germania, dupa ce un individ a deschis focul langa o sinagoga, in Halle. Cel puțin doua persoane au murit in urma unui atac armat din orașul Halle, din estul Germaniei Se pare ca atacatorul a tras cu o mitraliera, a aruncat…