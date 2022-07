Polonia se înarmează până în dinți cu tancuri, obuziere și avioane: 'Timpul ne presează. Învăţăm lecţia din Ucraina' Polonia a semnat miercuri contracte-cadru importante privind livrarea si producerea de material militar greu sud-coreean, care vizeaza o mie de tancuri de lupta K2, circa 650 de obuziere K9 si 48 de avioane FA-50, in cursul unei ceremonii la Varsovia, potrivit AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

