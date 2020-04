Polonia: Parlamentul respinge o propunere a partidului de guvernământ de a organiza un scrutin prezidenţial numai cu vot prin corespondenţă Parlamentarii polonezi au respins luni o propunere a partidului de guvernamant Lege si Justitie (PiS) de a organiza scrutinul prezidential de la 10 mai numai cu vot prin corespondenta, facand ca perspectivele mentinerii alegerilor la aceasta data sa fie tot mai nesigure in contextul pandemiei de coronavirus, relateaza Reuters.



PiS insista ca alegerile prezidentiale sa aiba loc la data prevazuta, in pofida cresterii numarului deceselor de COVID-19. Criticii sustin insa ca PiS sacrifica sanatatea publica intr-o tentativa de a-si sustine aliatul, presedintele la final de mandat Andrzej… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

