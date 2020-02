Stiri pe aceeasi tema

- La data de 11 februarie a.c., politisti din cadrul Serviciului Investigatii Criminale au depistat un barbat, de 42 de ani, pe numele caruia Curtea de Apel Constanta a emis un mandat de arestare provizorie, pentru 10 zile, in vederea predarii, pentru savarsirea infractiunii de proxenetism. Persoana in…

- Ziarul Unirea Tanar de 19, posesor al unui mandat de executare, depistat și reținut de polițiști. A fost depus in Penitenciarul Aiud pentru multiple infracțiuni Tanar de 19, posesor al unui mandat de executare, depistat și reținut de polițiști. A fost depus in Penitenciarul Aiud pentru multiple infracțiuni…

- Ziarul Unirea Un tanar din Alba Iulia, posesorul unui mandat de executare, depistat și reținut de polițiști. Acesta va sta dupa gratii pentru conducere fara permis Un tanar din Alba Iulia, posesorul unui mandat de executare, depistat și reținut de polițiști. Acesta va sta dupa gratii pentru conducere…

- Politistii au identificat un barbat, de 50 de ani, care deținea un mandat de executare a pedepsei inchisorii. Ieri, 16 noiembrie, politistii Serviciului de Investigații Criminale au actionat pentru depistarea persoanelor date in urmarire in temeiul legii si pentru punerea in aplicare a mandatelor…

- MANDAT DE EXECUTARE A PEDEPSEI CU INCHISOAREA Polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Dragașani cu sprijinul polițiștilor din cadrul Serviciului de Investigații Criminale au pus in aplicare un mandat de executare a pedepsei cu inchisoarea, emis de catre Tribunalul Valcea.…

- Ziarul Unirea Un barbat din Salciua, posesorul unui mandat de executare, depistat și reținut de polițiști. A fost depus in Penitenciarul Aiud, pentru abandon in familie Un barbat din Salciua, posesorul unui mandat de executare, depistat și reținut de polițiști. A fost depus in Penitenciarul Aiud, pentru…

- Luni 23 decembrie poliitii brileni au desfurat o aciune în vederea depistrii persoanelor care se sustrag de la punerea în executare a unor mandate de executare a pedepsei închisorii.În cursul zilei la ora 1230 poliitii din cadrul Serviciului de Investigaii Criminale lau depistat…

- La data de 2 decembrie a.c., polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale au depistat un barbat de 37 de Post-ul Mandat european de arestare in vederea extradarii, pus in aplicare de polițiștii specializați in investigații criminale apare prima data in Gazeta Dambovitei .