Poliţişti ucişi într-un atentat cu bombă Potrivit unei surse din politie, 10 politisti au fost de asemenea raniti in explozia produsa in orasul Santander de Quilichao din provincia Cauca (sud-vest), cunoscuta ca un punct fierbinte pentru traficul de droguri si violenta.



Aceasta sursa nu a atribuit atentatul cu bomba artizanala unei anumite grupari armate. Politia este de asteptat sa tina o conferinta de presa sambata dimineata, potrivit stiripesurse.ro.



Trei persoane au fost ucise joi, in timp ce 250.000 de oameni au protestat in cadrul unei greve nationale pentru a-si exprima nemultumirea in crestere fata de guvernul… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

