Stiri pe aceeasi tema

- O politista, agent municipal, a fost ranita, vineri, 28 mai, intr-o agresiune cu cutitul la Chapelle-sur-Erdre, in apropiere de Nantes. Agresorul i-a luat apoi arma din dotare și a fugit. Deja, cazul ia o intorsatura politica, mulți aleși, din toate categoriile politice, comentand acest atac care are…

- Un barbat a atacat vineri o polițista, in vestul Franței, i-a furat arma și a fugit, relateaza News.ro , citand AFP. Agenta este in stare grava la spital, iar agresorul este cautat de zeci de polițiști și jandarmi. Atacul a avut loc in localitatea La Chapelle-sur-Erdre, in apropiere de orașul Nantes.…

- Trei persoane din anturajul barbatului care a atacat cu cutitul o functionara a unui comisariat de politie dintr-o localitate situata la peste 60 km de Paris sunt reținute de poliție și interogate.

- Parchetul antiterorist francez a anuntat vineri seara ca va lansa o ancheta privind asasinarea unei politiste de catre un barbat tunisian, incident produs vineri la Rambouillet, oras situat la aproximativ 60 de kilometri sud-vest de Paris, transmit AFP si Reuters. Parchetul antitero a deschis ''o…

- O politista a decedat vineri dupa ce a fost injunghiata la intrarea intr-o sectie de politie din Rambouillet, oras francez situat la aproximativ 60 de kilometri sud-vest de Paris, transmit AFP si Reuters. Atacatorul a fost arestat, dar a murit ulterior din cauza ranilor provocate de gloantele…

- Franța este in stare de șoc, dupa ce o politista a decedat vineri, 23 aprilie, in urma unui atac cu cuțitul comis de un cetatean tunisian, in varsta de 36 de ani, transmit AFP si Reuters, citate de Agerpres. Polițista a fost injunghiata la intrarea intr-o sectie de politie din Rambouillet, oras francez…

- O politista a decedat vineri dupa ce a fost injunghiata la intrarea intr-o sectie de politie din Rambouillet, oras francez situat la aproximativ 60 de kilometri sud-vest de Paris, transmite Reuters. Atacatorul a fost arestat, dar a murit ulterior din cauza ranilor provocate de gloantele trase de politisti,…

- O politista a decedat vineri dupa ce a fost injunghiata la intrarea intr-o sectie de politie din Rambouillet, oras francez situat la aproximativ 60 de kilometri sud-vest de Paris, informeaza Agerpres, care citeaza AFP si Reuters.