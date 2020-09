Stiri pe aceeasi tema

- Suspectul, un barbat in varsta de 23 de ani, a fost ranit prin impuscare si spitalizat in stare critica. Niciun agent nu a deschis focul, declara surse din cadrul politiei pentru Reuters. BBC scrie ca este posibil ca politistul sa se fi sinucis. Incidentul a avut loc catre ora locala 2.15 (4.15, ora…

- Un politist britanic a fost ucis prin impuscare, in noaptea de joi spre vineri, intr-un centru de detentie din sudul Londrei, a anunat vineri politia, relateaza Reuters, potrivit news.ro.Suspectul, un barbat in varsta de 23 de ani, a fost ranit prin impuscare si spitalizat in stare critica.Niciun…

- Un polițist de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Moldova Noua, al Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontiera Timisoara, murit marți, la doar o zi dupa ce a fost diagnosticat cu COVID1-9. Este al treilea polițist rapus de virus, informeaza Sindicatul Europol.

- De trei zile, membri familiei insista sa primeasca documentul de identitate al barbatului și trupul acestuia ca sa-l poata in inmormanta. Toate demersurile lor sunt in zadar. Reprezentanții spitalului din Craiova ii duc cu vorba și ii trimit de la o secție la alta. "E strigator la cer! Ei…

- Ministrul britanic de Finante Rishi Sunak analizeza posibilitatea de a amana prezentarea din toamna a bugetului, daca Marea Britanie va fi lovita de un al doilea val al epidemiei de coronavirus, a relatat marti publicatia Financial Times, citata de Reuters, potrivit news.ro.In timp ce Sunak…

- Peter Green, chitarist co-fondator al grupului britanic Fleetwood Mac, a murit la 73 de ani, au anuntat simbata reprezentanții familiei sale, scrie unimedia.info. „Cu mare tristețe, familia lui Peter Green anunța ca artistul a murit in acest weekend, in liniște, in somn”, au declarat avocații familiei…

- Un ofițer al Poliției Metropolitane a fost suspendat vineri, dupa ce o înregistrare video îl arata cum a imobilizat un suspect afro-american punându-i genunchiul pe gât în timpul unei arestari, relateaza The Guardian. Imaginile îl arata pe suspect, care este la…

- Fost șef al Serviciului Investigații Criminale din IPJ Argeș, actual adjunct la IPJ Olt, comisarul șef Eduard Bala a fost depistat pozitiv cu coronavirus. Cel mai probabil, a luat virusul de la Slatina, acolo unde facea naveta la locul de munca. Actualmente, comisarul șef se afla in izolare in comuna…