Stiri pe aceeasi tema

- Gigantul energetic rus Gazprom a reiterat miercuri ca nu poate garanta functionarea in siguranta a unei parti critice a gazoductului Nord Stream 1, prin care livreaza gaze Europei, din cauza indoielii cu privire la returnarea unei turbine din Canada, transmite Reuters, conform news.ro. Fii…

- Antrenamentul trupelor ucrainene in vederea folosirii obuzierelor germane de tip Panzerhaubitze 2000 va fi finalizat in curand, deschizand calea pentru utilizarea in razboiul din Ucraina, a declarat, marti, ministrul german al Apararii Christine Lambrecht, relateaza Reuters, informeaza News.ro.…

- Comportamentul Rusiei echivaleaza cu repudierea unilaterala a acordului de cooperare cu NATO din 1997, a declarat duminica ministrul de externe al Germaniei, Annalena Baerbock, transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Oficialii germani se pregatesc pentru orice intrerupere brusca a livrarilor de gaze rusesti cu un pachet de masuri de urgenta care ar putea include si nationalizarea unor firme vitale, au declarat pentru Reuters mai multe surse din apropierea acestui dosar, relataza Agerpres. Fii la curent…

- Șeful agenției spațiale ruse Roskomos, Dmitri Rogozin, a declarat ca, in cazul unui razboi nuclear, Rusia va distruge țarile NATO in jumatate de ora, informeaza publicația poloneza Rzeczpospolita, care citeaza profilul de telegram al oficialului rus. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Rusia crede ca poate scapa de acuzatiile de crime de razboi amenintand cu un atac nuclear, a sustinut vineri presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, potrivit Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Președintele SUA, Joe Biden, a catalogat comentariile Rusiei privind posibilitatea unui razboi nuclear ca fiind "iresponsabile". Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de…

- Ministrul de Externe al Rusiei, Serghei Lavrov, spune ca pericolul unui razboi nuclear este „real", dar susține ca țara sa incearca sa reduca riscurile, anunța CNN, conform Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…