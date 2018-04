Primaria Comunei Tuzla angajeaza. Conditii de participare

Primaria Comunei Tuzla, cu sediul in Tuzla, str. Constantei nr. 80 A, judetul Constanta, organizeaza in data de 08.05.2018, ora 10.00 proba scrisa si 10.05.2018, ora 14.00 interviul , concurs in vederea ocuparii urmatoarei functii vacante: referent, clasa III, gradul profesional debutant… [citeste mai departe]