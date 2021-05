Stiri pe aceeasi tema

- Politisti, precum si reprezentanti ai altor autoritati, au efectuat controale, vineri si sambata noaptea, in Centrul Vechi si alte zone ale Craiovei, in cluburi, baruri si terase, in contextul gestionarii cazurilor de infectie cu noul Coronavirus, informeaza Politia Capitalei. Operatori economici care…

- Reporterii Constanța TV au surprins stațiunea Mamaia intr-un scurt clip, in ajunul zilei de 1 Mai. Anul acesta, Paștele coincide cu minivacanța de la inceputul lunii. In contextul pandemic, acest weekend, care este și debutul sezonului estival, poate fi cosiderat un prim test pentru respectarea restricțiilor…

- In ultimele 24 de ore au fost aplicate 281 de sanctiuni contraventionale pentru nerespectarea masurilor anti COVID 19.Fortele cu atributii in domeniul ordinii si sigurantei publice continua sa actioneze, in contextul prevenirii si combaterii raspandirii COVID 19 pe teritoriul Romaniei.In ultimele 24…

- Stațiunea Mamaia intra in curațenie generala și se va indeparta inclusiv nisipul adus de vant pe promenada, pentru ca totul sa fie pregatit la finalul lunii aprilie – inceputul lunii mai, la deschiderea sezonului estival, relateaza Mediafax. Stațiunea Mamaia a intrat in curațenie generala,…

- Alte 36 de sanctiuni contraventionale aplicate la protestele neautorizate ce au avut loc in municipiul Tulcea.In urma verificarilor efectuate de catre Jandarmeria Tulcea cu privire la protestele neautorizate ce au avut loc in municipiul Tulcea in zilele de 29 si 30 martie 2021, au fost aplicate alte…

- Acțiune pentru siguranța cetațenilor: 80 de amenzi in valoare de 8.410 lei, aplicate de catre polițiștii din Galda de Jos Acțiuni pentru creșterea siguranței in zonele rurale au fost organizate de catre polițiștii din Galda de Jos, astfel au fost legitimate persoane, controlate autovehicule și aplicate…

- Jandarmeria Romana a anunțat, marți, ca, in urma protestelor care au avut loc in țara, au fost aplicate organizatorilor și participanților 650 sancțiuni contravenționale, in valoare totala de peste 400.000 de lei. Jandarmii au asigurat masurile de ordine și siguranța a participanților la protestele…

- Bucuresti, 27 mar /Agerpres/ - Peste 2.500 de sanctiuni contraventionale in valoare de aproximativ 550.000 de lei au fost aplicate de autoritati, in ultimele 24 de ore, pentru nerespectarea masurilor stabilite in context COVID-19. Potrivit unui comunicat al MAI, transmis sambata AGERPRES, in cursul…