- Incidentul a avut loc in zona Girocului, pe strada Jean Monet. Femeia a fost atacata in jurul orei 22:00, intr-o zona slab iluminata, cu puține case. Citește și: Inca o tara isi inchide frontierele terestre cu mai multe state din UE pe fondul pandemiei de COVID-19 Femeia se intoarce…

- Alerta maxima, joi seara, la Timișoara. Polițiștii de la Serviciul de Investigații Criminale au fost mobilizați dupa ce un trecator a gasit cadavrul unei femei, pe marginea drumului, in iarba.

- Este alerta generala pentru forțele de ordine din Timișoara. Puțin dupa ora 22:00, Salvarea și Poliția au fost anunțate despre o femeie ranita care zacea pe strada in zona Calea Martirilor. Din pacate, echipajul de la ambulanța sosit la fața locului nu a reușit sa o salveze pe femeie. Din primele date…

- Locuitorii municipiului Carei sunt terorizati de o masina cu numere de Ungaria care are montat un difuzor din care urla o voce care cere….pene. Nu e o gluma la fel cum nu e gluma nici faptul ca masina e plina de saci cu tot felul de pene si opreste la diferite case pentru actiuni comerciale. Masina…

- Un barbat a injunghiat o persoana in timpul zilei, pe o strada din Timișoara. Conform autoritaților, agresorul a folosit „un obiect metalic”, iar victima a ajuns la spital, atacatorul fiind arestat preventiv. Potrivit reprezentanților Parchetului de pe langa Tribunalul Timiș, incidentul s-a produs luni…

- O bataie in strada a avut loc, in urma cu puțin timp, in București. Mai multe echipaje de poliție au intervenit, fiind mai mulți raniți. Se pare ca unul dintre participanții la scandal se afla in stare grava, avand craniul despicat."Astazi, in jurul orei 21:00, Secția 19 Poliție a fost sesizata…

- O femeie de 81 de ani a fost talharita in plina strada, la Timișoara, hoțul reușind sa fuga cu lanțișorul ei de aur, dupa ce i l-a smuls de la gat. Barbatul credea ca va scapa, deoarece purta masca, insa a fost prins de polițiști in cateva ore, intreg incidentul fiind surprins de o camera de supraveghere.