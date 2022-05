Poliția germană investighează o descoperire suspectă la o agenție de presă rusă din Berlin Politia germana investigheaza o descoperire suspecta facuta vineri la birourile agentiei ruse de stiri RIA Novosti din Berlin, informeaza DPA. Vineri dupa-amiaza, ofiterii au gasit un obiect necunoscut, care includea o sticla intr-un put de lumina din incinta, si nu au putut stabili imediat daca acesta ar putea prezenta vreun pericol. Agentia insasi, intr-o postare pe Telegram, a descris obiectul ca fiind o canistra infasurata cu fire si a spus ca a fost gasita in spatiile de locuit ale unora dintre corespondentii sai de la fata locului. „Tehnicienii nostri criminalisti analizeaza acum daca a… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

