Stiri pe aceeasi tema

- Parchetul de pe langa Judecatoria Onești, județul Bacau, a transmis, joi, 4 martie, detalii referitoare la prezența unui procuror la cazul celor doi muncitori sechestrați și, ulterior, uciși de Gheorghe Moroșan . Instituția spune ca nu intra in competența procurorului atribuția de a autoriza modul de…

- „Facem prea multa risipa”, și-a tot spus Ana Maria Raducanu ani la rand, pana cand a gasit soluția care ar putea reduce cantitațile imense de plastic pe care oamenii le arunca: magazinul zero waste. Ideea i-a venit dupa trei ani de calatorii prin Europa și India, in care a trait in mod sustenabil și…

- Care erau subiectele zilei in urma cu trei decenii, in 1991 S.O.S. Atentie privatizati, s-a infiintat GARDA FINANCIARA, pe principii militare. Contabilii cu creionul dupa ureche vor avea si pistol la sold! K.O. S-a cerut din nou in Parlament votarea unei legi care sa vizeze reducerea pensiilor fostilor…

- Politia irlandeza a anuntat miercuri ca isi va suplimenta patrulele si va crea ''puncte de control itinerante'' de-a lungul frontierei cu provincia britanica Irlanda de Nord, dupa incheierea perioadei de tranzitie aferenta Brexitului (1 februarie - 31 decembrie 2020), relateaza AFP.…

- CHIȘINAU, 18 dec - Sputnik. Poliția anunța ca in urma cercetarilor in sediul cladirii, dar și in preajma Judecatoriei Chișinau sediul Buiucani, de catre specialiștii din cadrul serviciului ”Bomteh”, nu au fost depistate obiecte suspecte sau explozibile. ”Pe caz a fost inițiat un proces penal…