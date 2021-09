Stiri pe aceeasi tema

- Peste 10.000 de migranti proveniti din tari devastate de razboi se afla in prezent in Belarus in speranta ajungerii in Uniunea Europeana (UE), a estimat luni politia de frontiera poloneza (SG), transmite DPA. Potrivit sefului SG, generalul-maior Tomasz Praga, regimul de la Minsk condus de…

- Președintele belarus Alexandr Lukașenko mana un val de migranți clandestini spre Polonia, Lituania,Letonia, Germania și Suedia. Este un șantaj asupra Uniunii Europene in scopul ridicarii sancțiunilor economice impotriva Belarusului. Sau mai bine zis, o forma de razboi hibrid. Din iulie, creșterea migrației…

- Polonia va construi un gard de-a lungul frontierei sale cu Belarus, a anuntat luni ministrul polonez al apararii Mariusz Blaszczak, in scopul stoparii migrantilor care in acest an au venit in numar mare dinspre teritoriul belarus, relateaza Reuters potrivit Agerpres. Lituania, Letonia si Polonia…

- Lituania a anuntat luni ca in septembrie 2022 va finaliza ridicarea gardului cu o lungime de 508 km la frontiera sa cu Belarus, masura menita sa opreasca migrantii care in acest an au venit in numar mare de pe teritoriul belarus, transmite Reuters. Lituania, Letonia si Polonia au raportat…

- Politia de frontiera letona ar detine probe video care arata implicarea directa a autoritatilor din tara vecina Belarus în transportul migrantilor la granita cu Letonia, a transmis sâmbata DPA.În imaginile filmate apar cinci migranti care merg de-a lungul liniei de cale ferata…