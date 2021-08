Stiri pe aceeasi tema

- CFR Cluj a ratat la limita victorie in prima manșa a turului III din preliminariile Ligii Campionilor, remizand cu Young Boys, 1-1. Campioana Romaniei a deschis scorul in minutul 4, prin Cristi Manea, dar a ratat dramatic victoria, fiind egalata in minutul 90+3, de Sierro. Elevii lui Marius Șumudica…

- Antrenorul echipei de fotbal Universitatea Craiova, Marinos Ouzounidis, a declarat, vineri seara, intr-o conferinta de presa sustinuta inaintea Supercupei Romaniei, ca noul tehnician al formatiei CFR Cluj, Marius Sumudica, nu putea schimba prea multe, el precizand ca principalul atu al adversarilor…

- Rezultatele examenului de Bacalaureat, publicate astazi de Ministerul Educației, plaseaza Sectorul 4 pe primul loc in țara, cu o rata de promovabilitate de 85%, depașind astfel județe cu tradiție universitara, cum ar fi Cluj (84,1%), Galați (82,8%) și Iași (81.9 %). Acest rezultat, deosebit…

- Campioana en titre, CFR Cluj, va intalni nou-promovata FC U Craiova 1948, in prima etapa a sezonului 2021-2022 al Ligii I de fotbal, potrivit tintarului tras la sorti marti de Liga Profesionista de Fotbal, potrivit Agerpres. Vicecampioana FCSB va debuta in deplasare cu FC Botosani, in timp…

- Marți, Politehnica Timișoara il va anunța noul antrenor, dupa ce Dan Alexa s-a desparțit oficial de club zilele trecute. Conform surselor de.Banat.ro, tehnicianul care va fi prezentat nu a mai avut treaba cu pregatirea gruparilor din zona. Este vorba despre Dorin Toma un fotbalist de legenda al CFR…

- La examenul de Evaluare Naționala din perioada 7 iunie – 4 iulie 2021, in județul Cluj s-au inscris 4.028 de absolvenți ai clasei a VIII-a, dintre care 3.053 din mediul urban și 975 din mediul rural. Comisia județeana de organizare a examenului de Evaluare Naționala din cadrul I.Ș.J. Cluj a aprobat…

- Guvernul are in vedere introducerea tematicii de management al emotiilor in cadrul orelor de dirigentie, ca parte a programului national de suport destinat copiilor in contextul pandemiei, intitulat "Din grija pentru copii", a anuntat, luni, Madalina Turza, consilier de stat in cadrul Cancelariei…

- Este vorba despre localitatea Feleacu din județul Cluj, unde școlile se încadreaza în scenariul 2. Masurile se aplica începând de mâine, 25 mai 2021. Astfel, de marți, elevii din clasele a V-a, a…