Politehnica Femina a stabilit scorul campionatului pe seama fetelor de la Baia Mare

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa o pauza de doua saptamani, in etapa a doua a Ligii I Politehnica Timișoara a jucat in deplasare cu ACS Targu Mureș. Chiar daca nu au facut cel mai bun joc, fetele in ghete s-au intors acasa cu cele trei puncte. Prima mare ocazie a meciului i-a aparținut Biancai Ienovan, care a șutat pe ... The…

- Formatia feminina din elita a Politehnicii Timisoara nu si-a pus decat problema scorului final in prima runda cu rivala vestica Piros Security Protect, din Arad. Jocul de ieri seara de pe „Stiinta” s-a incheiat cu un neverosimil 11-0 pentru alb-violete. La pauza a fost 5-0 intr-un joc dominat cap-coada…

- CS Minaur Baia Mare spera sa obțina azi, 20 august, prima victorie in Liga a II-a de fotbal, fiind vorba despre primul meci disputat de baimareni in fața propriilor suporteri. Nu a fost sa fie, deși inainte de meci toata lumea este sigura ca Baia Mare va aduce trei puncte din disputa cu Timișoara. Minauriștii…

- Casa Fotbalului a gazduit vineri tragerea la sorți a partidelor din ediția de campionat 2022-2023 a Ligii a III-a, care va debuta pe data de 27 august. Bucovina Radauți va incepe intrecerea din Seria I pe teren propriu, urmand sa primeasca vizita formației pregatite de Tibor Selymes, Știința ...

- „Noua” Politehnica Timisoara incepe maine campionatul Ligii 2, mai tarziu ca ora decat conjudetenele. Pe „Stiinta” vine Unirea Constanta, echipa mai slab clasata in sezonul trecut, dar care nici ea nu a retrogradat si care totodata si-a schimbat lotul prin multe „implanturi” de la FCSB. Antrenorul Bogdan…

- Final de cantonament cu un joc de pregatire pentru Lotus Baile Felix. Dupa zile cu cate doua antrenamente și cazare la Hotel Metropol, fotbaliștii bihoreni s-au duelat sambata cu Sportul Șimleu Silvaniei, colega din Seria 10 a Ligii a III-a.

- Politehnica Timisoara s-a impus cu 7-0 (1-0), astazi pe „Stiinta”, in fata divizionarei terte Aurul Brad. Daniel Benzar (2), Luchian Gologan, Alin Ignea, Ionut Batanași (2) si Aymar Meleke au marcat golurile alb-violetilor in ultimul test inainte de prima etapa a editiei 2022-23 a esalonului secund.…

- Politehnica Timișoara Femina s-a reunit ieri pentru pregatirea noului sezon al Ligii 1, care va debuta pe 28 august. La prima sedinta de pregatire au fost prezente trei jucatoare noi iar staff-ul a suferit si el modificari. Fostul jucator alb-violet Alin Crisanov este noul „secund” al managerului Mirel…