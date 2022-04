Stiri pe aceeasi tema

- Multipla campioana naționala și fosta internaționala a Romaniei, Alexandra Trica joaca la 36 de ani, la CS Medgidia, cu aceeași pasiune ca in copilarie Cu o cariera de aproape doua decenii in spate, garnisita cu titluri de campioana și prezențe cu naționala Romaniei la cel mai inalt nivel, Alexandra…

- Varianta feminina a Politehnicii Timisoara se descurca excelent in deplasarile din play-off-ul elitei. Astazi, elevele lui Mirel Albon s-au impus cu 6-1 in fief-ul fetelor de la AFC Fair Play Joc Cinstit Bucuresti. Prin acest succes alb-violetele raman in „careul de asi”. Scorul a fost deschis devreme,…

- Politehnica Timisoara nu a reusit sa treaca pe teren propriu de CSM Alexandria in runda a doua a play-off-ului Ligii I la fotbal feminin. A fost 1-1 final dupa ce formatia din Teleorman a reusit sa deschida scorul pe la Baza 2, alb-violetele au egalat in urma executiei Cristinei Sucila din final. Politehnica…

- Politehnica Timisoara nu a scapat de emotii dupa ce a pierdut ultimul joc din sezonul regular, scor 1-2, cu FC Hermannstadt. Alb-violetii sunt la startul play-out-ului pe loc de baraj iar la final suporterii si-au strigat pasul vizavi de stadion printr-un mars incheiat fara incidente in fata Prefecturii.…

- Campioana olimpica la sabie Olga Kharlan, multipla campioana mondiala si europeana, a cerut ajutorul presedintelui Mihai Covaliu si a Comitetului Olimpic si Sportiv Roman pentru evacuarea familiei sale din Ucraina, informeaza News.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Dupa o pauza de trei luni, pe 6 martie a inceput play-off-ul Ligii 1, Politehnica Timișoara luand start in a doua parte a sezonului pe terenul echipei Vasas Femina Odorheiu Secuiesc. Daca in toamna meciul s-a incheiat nedecis, 3-3, ieri elevele lui Mirel Albon au obținut cele trei puncte puse in joc,…

- Liga I de fotbal feminin s-a reluat duminica, 6 martie, intre Marțișor și Ziua Internationala a Femeii, cu prima etapa din play-off și play-out. Runda inaugurala a play-off-ului s-a derulat cu jocurile: Vasas Femina Odorhei – Politehnica Timișoara 0-5, CSM Alexandria – AFC Fair-Play București 2-1 și…

- Golul echipei de pe litoral a fost reusit de Mario Lacatus, care a deschis scorul dupa pauza. Echipa de fotbal din Liga a 2 a Unirea Constanta a disputat astazi ultimul meci de verificare inaintea debutului oficial in noul an, in campionat. Jucatorii pregatiti de Leo Strizu au intalnit la baza sportiva…