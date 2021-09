Stiri pe aceeasi tema

Formatia CSA Steaua a fost invinsa, sambata, in deplasare, cu scorul de 2-1, de echipa Unirea Dej, intr-un meci din etapa a sasea a Ligii a 2-a, potrivit news.ro. Echipa bucuresteana a condus cu 1-0, prin golul marcat de Buhaescu, in minutul 11.

- ​CSA Steaua București a urcat pe primul loc în Liga 2, dupa ce a învins, duminica, pe teren propriu, cu scorul de 2-0, echipa Ripensia Timisoara.În etapa a cincea, golurile au fost marcate de Florin Rasdan ('67) și Vasile Buhaescu ('90+2).Dupa acest succes, CSA…

- Politehnica Timisoara are duel maine cu Politehnica Iasi, in nocturna batranei arene de pe Bega. Alb-violetii spera sa aiba cat mai multi sustinatori in tribuna pentru a depasi formatia care in acest debut de sezon a reusit ce nu au reusit ei, sa o bata pe „U” Cluj. Moldovenii vin totusi la Timisoara…

- Politehnica Iasi a invins-o acasa pe Universitatea Cluj cu scorul de 2-0, sambata, in etapa a patra a Ligii a II-a de fotbal. Ambele goluri au fost marcate de Francisc Cristea, in minutele 16, din penalty, si 63. Antrenorul Politehnicii Iasi, Costel Enache, a fost nevoit sa inlocuiasca rapid doi jucatori…

- In a treia etapa a Ligii secunde, echipa FC Buzau a obținut primul punct din acest debut de campionat. Echipa din Crang a remizat, 1-1, cu Poli Timișoara, intr-un meci disputat in deplasare. Primul gol a fost marcat foarte repede de Poli, in minutul 4, de Benzar. FC Buzau a egalat in minutul 69, printr-un…

- SSU Politehnica s-a „revansat” dupa esecul nescontat din Serbia, de sambata, si a invins azi divizionara „C” oradeana CAO. Scorul a fost acelasi din amicalul sustinut de vizitatori pe „Electrica”, cu Ripensia, 4-0 pentru gazde. Golurile alb-violetilor de pe „Dan Paltinisanu” au apartinut lui Birnoi,…

- In minutul 70, Farul a ramas in zece oameni, iar din minutul 82 a trebuit sa iasa si Danuleasa 18 ani . Farul Constanta a sustinut, astazi, meciul de debut in editia 2021 2022 a Ligii 1, intalnind in deplasare UTA.Meciul s a incheiat la egalitate, 0 0, "marinariildquo; luptand eroic pe finalul partidei,…

- Echipa Tampa Bay Lightning a cucerit pentru al doilea an consecutiv Cupa Stanley, trofeul acordat campioanei Ligii profesioniste nord-americane de hochei pe gheata (NHL), dupa ce s-a impus pe teren propriu, cu scorul de 1-0, in cel de-al cincilea meci al finalei cu Montreal Canadiens, disputat miercuri…