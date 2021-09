Stiri pe aceeasi tema

- Venetia a sarbatorit marti finalizarea restaurarii celebrului pod Rialto printr-un eveniment in cadrul caruia tenorul Andrea Bocelli a interpretat arii lirice pe aceasta bijuterie renascentista care se intinde peste Canal Grande, relateaza AFP. Cu deschiderea sa joasa si eleganta si arcadele…

- Confruntate pentru al doilea an la rand cu un numar mai mic de vizitatori din cauza pandemiei, autoritațile din Veneția vor sa ia masuri astfel incat sa-i determine pe turiști sa ramana mai mult in laguna și, deci, sa cheltuiasca mai mult. Venețienii se plangeau deja de ”hoardele” de turiști care aglomerau…

- Veneția va introduce o taxa de intrare pentru turiști pentru a încerca sa împiedice luarea cu asalt a orașului turistic de catre numerele ridicate de vizitatori, relateaza CNBC.Ziarul italian La Stampa a scris în cursul weekendului despre un pachet de masuri menit sa țina sub…

- Orasul gondolelor a fost inundat de maree. Culmea, situatia i-a luat prin surprindere pe localnici. Nivelul apei a depasit un metru in centrul Venetiei, iar sistemul care trebuia sa anunte asta nu a functionat. Este pentru prima oara in 150 de ani cind fenomenul are loc la inceputul lunii august. Inot…

- Venetia a evitat in extremis joi inscrierea in lista Patrimoniului mondial in pericol, propusa de UNESCO cu putin timp inainte de anuntul Italiei de a interzice navele de croaziera sa patrunda in laguna, scrie AFP. Comitetul Patrimoniului mondial reunit la Fuzhou, in China, a luat act de aceasta…

- Navele de croaziera mari, acuzate ca au pus în pericol centrul istoric al Veneției, sit al Patrimoniului Mondial UNESCO, vor fi interzise de la 1 august, a anunțat marți guvernul italian, potrivit AFP.Primul ministru Mario Draghi a salutat „un pas important pentru pastrarea lagunei…

- Deși in aprilie, guvernul italian a decis ca navele de croaziera și cargo nu mai au voie sa intre in centrul istoric al orașului, ci sa acosteze in apropiere, interdicția nu a intrat inca in vigoare.Chiar la inceputul acestei luni, venețienii au fost luați prin surprindere, cand o ambarcațiune mare…

- Venetia si Budapesta ar putea fi plasate pe lista Patrimoniului Mondial UNESCO aflat in pericol, in timp ce portul comercial din Liverpool (Liverpool Maritime Mercantile City) ar putea pierde listarea in Patrimoniului Mondial, din cauza dezvoltarii sale prea rapide, potrivit UNESCO,