Pod surpat in judetul Tulcea. Circulatie rutiera pe un singur fir, la iesirea din Macin spre Horia

- Circulația este intrerupta pe doua drumuri naționale din Hunedoata și Cluj și trei drumuri județene din Gorj, Hunedoara și Caraș-Severin din cauza vremii. Zidul de sprijin al taluzului s-a prabușit in albia unui rau, in Caraș-Severin, in timp ce in Tulcea s-a surpat un pod.​Centrul Infotrafic…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca la aceasta ora sunt semnalate doua drumuri nationale, respectiv un drum judetean cu circulatia rutiera intrerupta ca urmare a conditiilor meteo nefavorabile. Este vorba despre: DN66A Uricani ndash; Campul lui Neag, la kilometrul…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, in perioada 21 - 23 iunie, circulatia in judetele Prahova si Ilfov se va desfasura ingreunat avand in vedere efectuarea unui transport agabaritic. Potrivit sursei citate, in aceasta perioada, se va desfasura un transport…

- Aluviunile au ajuns pe carosabil, sambata, și in județul Tulcea, iar pe DN22F nu se circula la ora transmiterii acestei știri, anunța Infotrafic, din cadrul Poliției Romane, anunța MEDIAFAX.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane a transmis, sambata, ca din cauza aluviunilor…

- Circulatia rutiera este restrictionata de DN22A, judetul Tulcea.Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca din cauza apei de pe carosabil, ca urmare a precipitatiilor abundente, circulatia rutiera pe DN22A se desfasoara ingreunat pe sectorul Nicolae Balcescu ndash;…

- Cantitate mare de apa. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, urmare a ploii torentiale, pe tronsonul Horia ndash; Cerna kilometrii 30 ndash; 39, judetul Tulcea al DN22D au ajuns o cantitate mare de apa si aluviuni. Din acest motiv, circulatia rutiera a fost oprita…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, in urma precipitatiilor din ultimele ore si aluviunilor scurse pe parteacarosabila, traficul se desfasoara cu dificultitate, pe un fir alternativ, pe DN 15D Vaslui ndash; Roman, in zona localitatii Vevriesti, judetul Vaslui.Se…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca in judetul Constanta, pe DN 39 Constanta ndash; Vama Veche, sunt instituite mai multe restrictii de circulatie pentru efectuarea de lucrari la partea carosabila, astfel: kilometrii 8 252 metri 9 332 metri Lazu ndash; Agigea…