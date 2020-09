Stiri pe aceeasi tema

- Procesul electoral a fost suspendat in cele doua sectii de votare din comuna Costinesti dupa ce alegatorii au descoperit ca buletinele de vot au fost tiparite gresit, sigla PNL fiind inlocuita cu cea a formatiunii Pro Romania. Potrivit edilului in exercitiu, Traian Cristea, care nu si-a mai depus candidatura…

