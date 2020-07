PNL București, despre clasarea dosarului 10 august: Sfidare față de toți oamenii decenți din această țară Reprezentanții PNL București spun ca decizia DIICOT de clasare a dosarului 10 august "arata a sfidare fața de toți oamenii decenți din aceasta țara și din acest oraș".

Filiala București a PNL a reacționat printr-un mesaj postat pe Facebook, în care spune ca printre oamenii care au protestat în Piața Victoriei în 10 august s-au aflat foarte mulți membri și simpatizanți ai organizațiilor PNL și lideri ai PNL București.

"Toți știu exact ceea ce au trait și ceea ce au pațit ca urmare a intervenției jandarmilor, pentru ca au fost acolo. Un numar consistent de… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

