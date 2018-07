Sute de primari și unii președinți de consilii județene reprezentand formațiunile politice ale maghiarimii au arborat, in ultimii ani, in mod premeditat și concertat, pe fațadele cladirilor primariilor și ale consiliilor județene (majoritari din județele Mureș, Harghita și Covasna), așa-zisul 'steag' al enclavei etnic-separatiste denumite 'Ținutul Secuiesc', se arata intr-un comunicat de presa transmis de PMP.

"In temeiul legislației in vigoare, prefecții au chemat in instanța primarii mai multor localitați care au arborat respectivele insemne nelegale secuiești, acestea fiind amplasate…