- Precipitațiile din aceasta dimineața au afectat mai multe gospodarii, strazi și operatori economici din localitațile Arefu, Maracineni și Budeasa Mica. Pentru evacuarea apei din zonele inundate, ISU Argeș a acționat cu 20 de pompieri militari, 7 mijloace tehnice și 7 motopompe. In Budeasa Mica, paraul…

- In urma precipitațiilor abundente din aceasta dimineața, in localitațile argeșene Arefu, Maracineni și Budeasa Mica, mai multe locuințe, curți, strazi și operatori economici au fost afectate, astfel: – in localitatea Maracineni: 10 gospodarii și o societate comerciala; – in localitatea Budeasa Mica:…

- Ploile din weekendul trecut au afectat mai multe localitati. Pompierii au intervenit pentru a acorda ajutor in localitațile Tocuz și Ucrainca, raionul Caușeni, unde precipitațiile au provocat mai multe pagubeIn localitatea Ucrainca ploaia a distrus patru poduri, inclusiv unul care

- Ca urmare a Codului Galben, DN74 Brad-Ciuruleasa este blocat cu aluviuni iar pe DN114 spre satul Buninginea se circula doar pe un sens al drumului. Codul Galben a adus cu el inundații și drumuri blocate, DN74 pe sensul Brad-Ciuruleasa este blocat cu aluviuni in totalitate și pe DN114 spre satul Buninginea…

- Ploile abundente de luni dimineața i-au nenorocit pe mai mulți localnici din Schela, comuna in care mai multe gospodarii și beciuri au fost inundate. Oamenii susțin ca primarul ar fi de vina pentru necazurile lor, pentru ca nu a amena...

- Mai multe gospodarii din localitati ale judetului Mehedinti au fost inundate, marti seara, in urma ploilor abundente, iar pompierii au actionat in noaptea de marti spre miercuri pentru evacuarea apei.

- Pompierii de la Garda de Interventie Negresti, cu sprijinul Serviciului de Voluntari pentru Situatii de Urgenta, intervin, luni, pentru degajarea apei din trei gospodarii situate intr-o zona cu case din orasul Negresti. Potrivit autoritatilor, nu este necesara evacuarea persoanelor din respectivele…

- Pompierii din Teleorman actioneaza, sambata, pentru scoaterea apei din doua lacuri, in Dunare, pentru a evita revarsarea peste localitatile apropiate. Peste 150 de gospodarii sunt inundate, transmite corespondentul MEDIAFAX.