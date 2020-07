Planeta, redusă la tăcere de pandemia de COVID-19 Masurile impus de autoritați la inceputul pandemiei de COVID-19 au avut un efect uimitor asupra intregii planete. Vibrațiile produse de oameni au scazut cu pana la 50%. O echipa de seismologi de la Colegiul Imperial Britanic și de la Observatorul Regal al Belgiei a constatat ca inceputul pandemiei de COVID-19 a redus la tacere planeta. Citește online gratuit numarul de august al revistei Unica Datele obținute dintr-o rețea globala de 268 de stații seismice din 117 țari au aratat ca vibrațiile produse de oameni au scazut cu pana la 50% in timpul pandemiei , situația fiind una fara precedent in… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Noi conditii pentru calatoria in Cipru Românii care vor sa mearga în Cipru trebuie sa aiba un test negativ pentru noul coronavirus si o autorizatie de calatorie. Autoritatile cipriote au revizuit conditiile de intrare în insula, care se aplica de astazi. Potrivit MAE de…

- Cel mai bun plasament financiar in euro in ultimii trei ani a fost reprezentat de acțiunile care intra in componența indicelui bursier BET, care a inregistrat o creștere de 50,94% intre 2017 și 15 iunie 2020. Cea mai buna evoluție anuala a fost inregistrata in 2019, cu toate ca in primul semestru…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunta ca toti cei 41 de cetateni romani din localitatea Straubing-Bogen, landul Bavaria, care au fost confirmati cu noul coronavirus au incheiat perioada de carantina. O parte dintre ei au revenit in Romania, dar majoritatea si-au reluat activitatea la fabrica…

- Previziunile experților privind evoluția sectorului imobiliar au fost departe de starea de fapt. In timpul starii de urgenta au existat foarte multe opinii, unele avizate, altele nu, care spuneau ca piata imobiliara se va prabusi, ca preturile la vanzare vor scadea cu pana la 50%, iar ca in ceea…

- Perchezitii de amploare in mai multe județe din țara și in București, intr-un dosar care vizeaza o grupare de traficanți de droguri. Aceștia au adus in țara 59 kg de canabis si 1 kg de cocaina. 32 de persoane au fost duse la audieri, se arata in comunciatul DIICOT.”Totodata, membrii gruparii au controlat…

- CE deschide procedura de infringement impotriva Romaniei pentru poluare și da autoritaților 4 luni ca sa remedieze deficientele Comisia Europeana a decis joi sa trimita Romaniei o scrisoare de punere in intarziere prin care-i acorda patru luni pentru a lua masurile necesare pentru rezolvarea deficientelor…

- Procurorul general Gabriela Scutea susține ca sistemul judiciar se va confrunta cu un val „enorm” de plangeri depuse de oamenii care au fost amenda ti pe perioada starii de urgența. Procurorul General a precizat ca estimarea cu privire la contestațiile care vor fi depuse in instanța ii aparține. „Probabil,…

- Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) a condamnat vineri Romania pentru ca nu a luat masuri pentru a combate poluarea din București, potrivit minutei de ședința. Romania a fost trimisa in judecata de Comisia Europeana, care a cerut constatarea eșecului in indeplinirea obligațiilor asumate prin…