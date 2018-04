Stiri pe aceeasi tema

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN19, la iesirea din municipiul Satu Mare, judetul Satu Mare, a avut loc un accident rutier, in care au fost implicate 2 autobuze de transport persoane.Din primele informatii, cauza producerii a fost neacordarea de prioritate,…