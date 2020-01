Stiri pe aceeasi tema

- Unsprezece oameni si-au pierdut viata marti, in Rusia, dupa ce o constructie de lemn unde erau cazati muncitori migranti a fost cuprinsa de flacari, in regiunea Tomsk din Siberia de Vest, au anuntat autoritatile, informeaza AFP, citeaza Agerpres .

- Jucatoarea rusa de tenis Maria Sharapova a anunțat ca va dona 25.000 de dolari pentru ajutorarea victimelor incendiilor din Australia, transmite Mediafax.Sportiva din Rusia l-a provocat pe jucatorul sarb de tenis Novak Djokovic sa egaleze suma donata de ea pentru victimele incendiilor din Australia."In…

- Un vehicul, care seamana cu modelul recent dezvaluit de Elon Musk, a fost pus la vânzare de catre creatorii sai dupa ce masina a fost vazuta pentru prima oara în zona Moscovei, saptamâna trecuta, provocând o agitatie pe retelele de socializare rusesti, potrivit RT. „Copia”…

- Presedintele Igor Dodon sustine ca in luna ianuarie 2020 ministerele de finante al Republicii Moldova si Federatiei Ruse trebuie sa incheie negocierile privind acordarea imprumutului promis de 500 de milioane de dolari, iar la una dintre primele sedinte ale Parlamentului din noul an acest acord trebuie…

- Unautobuz a cazut intr-un rau din Siberia, duminica, iar 15 oameniau murit. Un caiciuc ar fi explodat pe un pod iar șoferul a pierdutcontrolul direcție, prabușindu-se in gol.In autovehicul se aflau 43 de pasageri. Una dintre rotileautobuzului, care circula intre doua orase siberiene sitransporta 43…

- O casca de soldat imperial (stormtrooper), estimata la 60.000 de dolari, va fi scoasa la vanzare intr-o licitație de unde fanii francizei "Razboiul Stelelor/ Star Wars" iși vor putea procura afișe originale, figurine și costume din colecții rare, informeaza The Hollywood Reporter, scrie Mediafax.Cu…

- Serviciul de Securitate al Rusiei (FSB) a anuntat vineri arestarea a noua presupusi militanti ai gruparii islamiste Hizb ut-Tahrir, interzisa in Rusia, acuzandu-i ca ar fi incercat sa rastoarne puterea in Federatia Rusa, potrivit AFP si RIA Novosti. 'Doi lideri si sapte membri ai organizatiei…

- Rosneft, cea mai mare companie petroliera din Rusia, a trecut in totalitate de la contracte in dolari la contracte in euro, pentru a-si proteja tranzactiile de sanctiunile Statelor Unite, a declarat joi directorul general al grupului, Igor Secin, transmite Reuters.