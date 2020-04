Stiri pe aceeasi tema

- Pink a fost invitata la emisiunea lui Ellen DeGeneres joi seara, iar videotransmisiunea a fost cea mai emotionanta de pana acum, pentru ca vedeta nu si-a mai putut stapanii lacrimile atunci cand a povestit prin ce au trecut ea si eu fiul ei, dar si-a linistit fanii spunandu-le ca acum totul incepe…

- Cantareata americana Pink a dezvaluit, vineri seara, ca a fost infectata cu Covid-19 si, dupa ce s-a autoizolat cu familia in Los Angeles, s-a vindecat. Primele simptome i-au aparut cantaretei, dar si fiului ei Jameson, in varsta de 3 ani, in urma cu doua saptamani.

- Romania va testa pentru coronavirus și pacienții cu pneumonie sau „fara alta etiologie care sa explice pe deplin tabloul clinic”. Institutul Național de Sanatate Publica a extins, ieri, criteriile de testare și pentru acești pacienți. Iata ce inseamna caz suspect de coronavirus – cine poate fi testat,…

- Comitetul National pentru Situatii Speciale de Urgenta a definit ce inseamna contactul apropiat cu un pacient infectat cu COVID-19. Pana in prezent, este stabilit ca SARS-Cov-2 este transmis de la persoana la persoana printr-un contact apropiat cu un individ infectat, simptomatic, in principal prin…

- Coronavirus 2020. Autoritatile din Statele Unite ale Americii incearca sa inteleaga cum un cetatean s-a infectat cu virusul Covid-19, desi nu a calatorit in zone afectate si nici n-a intrat in contact cu o alta persoana contaminata.