- Capitanul Costinel Iosif Nita, pilotul avionului MiG-21 LanceR prabusit miercuri in judetul Constanta, si-a pierdut viata, a anuntat Ministerul Apararii Nationale (MApN). In total, numarul victimelor in cele doua accidente de miercuri seara de la Constanța se ridica la opt persoane. Costinel Iosif Nita…

- Procurorii militari fac verificari in cazul aterizarii aeronavei de lupta ucrainiene la baza militara Bacau. Pilotul ucrainean ar putea fi interogat de catre ofițeri MApN, SRI, DGIA, la aceste audieri putand sa participe inclusiv specialiști de securitate ai NATO. Procurorii militari de la Parchetul…

- Doua misiuni de poliție aeriana au fost executate de Forțele Aeriene Romane in ultimele trei zile in urma detectarii unor activitați aeriene deasupra Marii Negre. Potrivit MApN, in perioada 17-19 februarie aeronave de tip F-16 Fighting Falcon si MiG-21 LanceR din cadrul Forțelor Aeriene Romane au executat…