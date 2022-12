Stiri pe aceeasi tema

- INIMOȘI… Polițiștii Sectorului Poliției de Frontiera Huși au continuat și in acest an o tradiție care ii reprezinta și ii transforma in exemple bune de urmat. Este vorba despre oferirea de cadouri copiilor care au nevoie sa simta spiritul acestor sarbatori, prin aceste gesturi sensibile, facute din…

- In fiecare an, in apropierea sarbatorilor de iarna, cotidianul BZI organizeaza campania „Prietenii lui Moș Craciun”, in parteneriat cu Asociația Culturala Europeana. Campania este la cea de-a 18-a ediție, iar „Prietenii lui Moș Craciun” au ajuns luni, 19 decembrie 2022, in comuna Gropnița, județul Iași.…

- VIZITA… Zilele trecute, politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Vaslui s-au deplasat la Centrul Scolar de Educatie Incluziva din Negrești pentru a imparți cadouri micuților. Pentru ca zapada lipsea, iar Moș Craciun nu putea merge cu sania, acesta a fost ajutat de autospecialele de…

- NOUTAȚI BUNE… La Barlad au ajuns o parte din cele mai grele elemente ale celui de-al doilea pod, de peste Raul Barlad, al variantei de ocolire a municipiului. Este vorba despre un transport agabaritic format din patru trailere care au tranzitat orașul de la sud la nord cu tot atat de multe grinzi. Acestea…

- DARURI SI SPERANTA… Ca in fiecare an, in preajma sarbatorilor de iarna, pilotii din cadrul ACS Barlad Off Road, care aduna impatimitii cailor putere si a drumurilor accidentate, vor fi Mos Craciun pentru copiii din cele mai defavorizate sate din preajma Barladului. De zece ani, acesti ingeri ai vitezei…

- Liderul PSD a publicat, pe pagina personala de Facebook, schema completa pe care Coaliție o arunca la bataie. Ajutoare pe toate liniile, dar nimic despre investiții sau bani bagați in economie. „In ultimele saptamani s-a discutat foarte mult despre procente și cifre, dar mai puțin despre viața oamenilor.…

- SFINTIRE… Pe 13 noiembrie, in fata bisericii Sfintii Petru si Pavel, situata intre blocuri, in partea de Sud a Barladului, s-au strans sute de credinciosi care au participat la slujba si au asteaptat ca la finalul ei sa poata trece prin Altar. Este singura data cand femeilor li se permite sa treaca…

- MODERNIZARE… O parte dintre stalpii de electricitate din zona de sud-est a Barladului, unii existenți din perioada interbelica, au fost inlocuiți. Este vorba de primii 60 de stalpi din totalul de 277 ce urmeaza a fi inlocuiți sau montați in cadrul proiectului de modernizare și extindere a rețelelor…