Ministrul Economiei: Pierderile in economie vor fi foarte mari

Ministrul Economiei, Virgil Popescu, sustine ca pierderile in economie vor fi foarte mari din cauza crizei generate de pandemia de coronavirus, care a impus decretarea starii de urgenta in Romania, dar o evaluare in acest sens poate fi facuta de Institutul National de Statistica… [citeste mai departe]