- Potrivit unei analize realizate de sociologul Marius Pieleanu, rezultatele primului tur al alegerilor prezidențiale sunt urmatoarele: 1. Klaus Iohannis, 2. Liviu Dragnea (PSD), 3. Calin Popescu Tariceanu (ALDE), și 4. Dacian Cioloș (Romania 100). ''Fotografia este urmatoarea. In primul tur…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a discutat cu Michael Roth, ministru de stat pentru Afaceri Europene in cadrul Ministerului Federal german de Externe, despre perspectivele si prioritatile Romaniei in exercitiul detinerii, pentru prima data de la aderare, a Presedintiei Consiliului…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, liderul ALDE, a declarat ca relatia sa cu presedintele PSD, Liviu Dragnea, este una "foarte buna". "Relatia cu Liviu Dragnea e foarte buna. Eu vad, citesc in ziar si ma minunez in fiecare zi, tot felul de enormitati. Vorbim la telefon de mai multe ori…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat miercuri seara la Antena 3 ca in aceasta vara va lucra cu premierul Viorica Dancila, cu ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, si cu alti colegi pentru realizarea unei noi legi a pensiilor care sa “indrepte o uriasa nedreptate care exista in Romania de ani…

- Actiunea de recuperare a sumelor incasate de familia Iohannis din chiria pentru imobilul pierdut in instanta a fost inceputa de Fisc, a declarat joi, la Antena 3, ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, subliniind ca, imediat ce o sa primeasca datele o sa le transmita public, informeaza AGERPRES .…

- • Raed Arafat deschide topul increderii Raed Arafat conduce lista persoanelor de incredere in Romania, arata un sondaj Sociopol, facut public miercuri, chiar in ziua dezbaterii și votarii primei moțiuni de cenzura impotriva Guvernului Dancila. Potrivit acestuia, pe locul doi este primarul Capitalei,…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat, duminica seara, la Antena 3, ca manifestatia organizata sambata de social-democrati in Piata Victoriei a fost “mitingul mic”, iar urmatorul va fi “urias” si va fi organizat in alta parte, pentru ca in Piata Victoriei nu va fi loc suficient, titreaza News.ro. El…

- Klaus Iohannis conduce detașat in topul increderii in personalitațile zilei, fiind urmat de Gabriela Firea și Calin Popescu Tariceanu. Miercuri, la Antena 3, sociologul Marius Pieleanu a prezentat topul increderii in urmatoarele personalitați, dupa cum urmeaza:Marius Pieleanu arunca 'nucleara'…