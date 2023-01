Piața jocurilor de noroc, în creștere la nivel mondial Domeniul jocurilor de noroc inregistreaza o creștere semnificativa comparativ cu 2021, conform datelor publicate de diverse asociații și operatori care activeaza la nivel global. In plus, se observa un trend al distracției care s-a mutat in mediul online, chiar daca și pe segmentul landbased sunt creșteri majore, avand in vedere ca activitatea s-a reluat la nivelul normal. Restricțiile ce au aparut incepand cu 2020 au facut ca piața online sa creasca semnificativ, in timp ce segmentul landbased a fost inchis sau a activat cu limitari in 2020 și 2021. Din 2022 situația a revenit la normal,… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

