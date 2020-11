Piața de la Sebeș rămâne deschisă PRIMARUL DORIN NISTOR TRANSMITE EDILILOR DIN JUDEȚUL ALBA MESAJUL PREMIERULUI L. ORBAN DE A SPRIJINI PRODUCATORII AGRICOLI. PIAȚA DE LA SEBEȘ RAMANE DESCHISA. In cursul dimineții de sambata, 7 noiembrie 2020, primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor, a avut o discuție telefonica cu primul ministru al Romaniei, Ludovic Orban, tema fiind activitatea piețelor agro-alimentare și sprijinirea producatorilor agricoli. In acest context, primarul Sebeșului le transmite edililor din județul Alba nevoia de a evalua mai atent activitatea piețelor, de a o sprijini prin masuri specifice administrațiilor… Citeste articolul mai departe pe proalba.ro…

