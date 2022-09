Stiri pe aceeasi tema

- Piata romaneasca de jocuri si jucarii este estimata la 728 milioane de euro, cu o previziune de crestere anuala de 2,4%, pana in anul 2025, arata datele companiei germane de cercetare de piata, Statista, citate de Asociatia Green Revolution. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Gigantul din Romania care a fost vandut catre turci! In urma cu 37 de ani, pe piața din Turcia aparea o noua companie. Compania, care se ocupa cu producția și comercializarea de jucarii, este și astazi cotata ca un lider de piața. Deviza companiei este „jucarii accesibile pentru toata lumea in orice…

- Avia Invest a fost amendata de Consiliul Concurenței cu circa 17,48 milioane de lei pentru preluarea indirecta a controlului asupra intreprinderii „Aeroport Handling”, fara notificarea Consiliului.

- Infuziile de capital din strainatate in companiile de asigurari care activeaza in Romania au insumat 8,53 milioane de euro in mai, comparativ cu 1,55 milioane euro in aceeasi luna a anului trecut, potrivit datelor publicate de Registrul Comertului. Ca aport la capitalul social, cea mai mare infuzie…

- Cateva milioane de romani s-au trezit, odata cu falimentul City Insurance, ca polițele lor de asigurare nu mai au nicio valoare. Apoi a venit „rezolvarea” de la stat, scrie vice.com . Ai mașina, trebuie sa ai o polița RCA. Ani la randul, City Insurance a fost firma care a dominat piața prin prețuri…

- Piața neagra de țigari scade cu 30 la suta in Romania, ca efect al unor capturi de peste cinci milioane de euro. Aceste date au fost prezentate, la data de 14 iulie 2022, pe site-ul Stop Contrabanda . In primele șase luni ale anului 2022, autoritațile romane au capturat peste 41 de milioane de țigarete.…

- Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) se adapteaza evolutiei tehnologiei si trendurilor pietei financiare si verifica veniturile obtinute din tranzactionarea criptomonedelor, a anuntat miercuri institutia.