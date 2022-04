Stiri pe aceeasi tema

- Preturile petrolului au pierdut teren miercuri pentru a cincea oara in ultimele sase zile, traderii reactionand la progresele discutiilor de pace dintre Rusia si Ucraina si la o crestere surprinzatoare a stocurilor din SUA, informeaza News.ro . Piata petrolului inregistreaza fluctuatii mari de mai bine…

- Preturile petrolului au pierdut teren miercuri pentru a cincea oara in ultimele sase zile, traderii reactionand la progresele discutiilor de pace dintre Rusia si Ucraina si la o crestere surprinzatoare a stocurilor din SUA, transmite Reuters. Piata petrolului inregistreaza fluctuatii mari…

- Piata petrolului inregistreaza fluctuatii mari de mai bine de doua saptamani, iar ambele contracte de referinta au variat in ultimele 30 de zile in cel mai mare interval de minim si maxim de la jumatatea anului 2020. Pretul petrolului Brent sa fluctuat intr-un interval de 6 dolari, intre 97,55 dolari…

- Pretul petrolului WTI, de referinta pe piata americana, a scazut cu 6,2%, la 96,59 dolari pe baril, dupa un declin de aproape 6% consemnat luni. Cotatia petrolului Brent a coborat cu 6,6%, la 100,24 dolari pe baril, accelerand scaderea de 5,12% din ziua precedenta. In timpul tranzactiilor, cotatia petrolului…

- Rusia este pregatita sa furnizeze ingrasaminte minerale partenerilor straini, iar restrictiile cu privire la importul acestora pe pietele globale vor duce la o crestere suplimentara a preturilor la alimente, a anunțat, joi, Vladimir Putin in cadrul ședinței de Guvern, scrie News, care citeaza agentia…

- De asemenea, Putin a subliniat ca prioritatea este asigurarea aprovizionarii cu ingrasaminte pe piata interna din Rusia. ”In lume (pe piata ingrasamintelor) are loc o situatie extrem de grava, chiar inainte de evenimentele din Ucraina. Era o situatie dificila si inainte, dar acum se inrautateste, pentru…

- In aceste vremuri dificile, economia Rusiei este lovita din toate parțile, in incercarea de a sili Kremlinul sa opreasca atacurile din Ucraina. Era inevitabil ca sancțiunile economice sa nu se resimta și in industria auto. Asta dupa ce 2021 a fost și in Rusia un an dificil, din cauza crizei de semiconductori.…

- In contextul razboiului din Ucraina și al agresiunii rusești asupra acestui stat, declanșate inca de saptamana trecuta, efectele la nivel economic nu s-au lasat așteptate. Inclusiv in Republica Moldova. „Bancile sisteaza tranzacțiile cu rubla și operațiunile cu sistemele de remiteri de bani din Rusia”…