Și eu vorbesc cu ingerul meu, dar pentru a-i mulțumi ca exist și exista. Mi-a spus ca s-a facut ședința in Rai și s-a hotarat sa va fie schimbat ingerul cu unul mai puternic care o sa incerce sa va faca vocea ca de la minus sa ajunga pe plus. Cand se va intampla? In ziua in care durerea o sa fie inlocuita cu speranța. Talentele mari, se pare ca trebuie sa duca in spate crucea durerilor mari. In Univers exista o lege a compensației pe care Dumnezeu o folosește. Beethoven a surzit de tanar progresiv pana cand auzul l-a parasit de tot, a umblat pe la medici vreo 21 de ani pana cand și-a acceptat…