- Intre 24 și 26 septembrie, are loc cea de-a noua ediție a festivalului Sabotage, la noul centru de experiment și tehnologie din Timișoara – MultipleXity. Ediția 2021 pune accentul pe muzica, tehnologie și feminism, printr-un program elaborat de concerte, selecții de DJ, documentare, discuții și expoziții…

- Casa de Cultura a Studenților a fost ieri gazda deschiderii academiei OWPN din Timișoara, prima academie gratuita pentru educație emoționala și profesionala in muzica electronica din Europa. Asociația OWPN Aademy ofera spațiul de dezvoltare pe plan artistic și personal prin oportunitatea artiștilor…

- Cele doua persoane care au fost ranite grav in urma exploziei din localitatea buzoiana Potoceni sunt transportate vineri in Germania cu o aeronava C-27J Spartan a Fortelor Aeriene Romane. ”O aeronava C-27J Spartan a Fortelor Aeriene Romane, configurata pentru misiuni medicale, efectueaza vineri, 20…

- Dupa evenimentul din 2020, desfasurat cu succes conform reglementarilor din pandemie, Flight Festival anunta o noua editie de festival. Pentru deschiderea festivalului, organizatorii au pregatit un spectacol inedit, care avea loc de la ora 20.00, in Piata Unirii.

- Cele mai stralucitoare figuri lirice ale Bistriței – tenorii Ștefan Pop și Ovidiu Purcel, alaturi de soprana Anita Hartig – revin la Bistrița duminica, intr-un concert de excepție! Evenimentul se va desfașura duminica, 22 august 2021, pe pietonalul Liviu Rebreanu. Concertul va incepe la ora 20.30. Evenimentul…

- Eveniment militar și religios, joi, in Piața Libertații din Timișoara. Militarii Brigazii 18 Cercetare Supraveghere „Decebal” vor sarbatori Ziua Imnului Național. Soldații vor prezenta onorul și vor defila, iar fanfara brigazii va susține un concert de muzica militara.

- Muzica militara a Brigazii 18 Cercetare Supraveghere „Decebal” organizeaza miercuri 30 iunie, de la ora 19.00, un concert aniversar cu prilejul sarbatoririi Zilei Muzicilor Militare. Concertul va avea loc in foișorul situat in Parcul Central. Programul „Concertului aniversar” cuprinde lucrari și aranjamente…

- Oficial, Romania are o academie pentru pasionații de muzica electrnica. In spatele ideii se afla Dj Shiver. OWPN Academy este ”prima academie gratuita pentru educație emoționala și profesionala in muzica electronica, din Romania”, dupa cum suna descrierea de pe site. Peste 20 de mentori din toata țara…