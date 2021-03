Stiri pe aceeasi tema

- Jandarmii din Brașov au organizat, zilele trecute, o petrecere in cadrul unitații, in condiții de pandemie. Pe 28 februarie, angajații Gruparii Mobile de Jandarmi ,,Burebista”, din Brașov, au organizat o petrecere de pensionare pentru unul dintre colegii care urma sa treaca in rezerva. Jandarmii i-au…

- Liderul formațiunii “Partidul Nostru” a publicat pe internet, aseara, in data de 3 martie, un filmuleț in care bate toba și petrece cu mai mulți oameni la o masa. De menționat ca in aceeași seara, unul dintre liderii „Partidului Nostru”, Ilian Casu vorbea la un post TV despre cit de grava este pandemia…

- Potrivit reprezentanților DIICOT, Beatrice Rancea, managerul Operei Naționale Romane din Iași, a fost pusa sub control judiciar. Este cercetata penal intr-un dosar privind nereguli financiare la Opera. Prejudiciul este de 5 milioane de lei. Beatrice Rancea, pusa sub control judiciar In același dosar,…

- Cand s-au trezit cu jandarmii la ușa, tinerii au incercat sa ascunda faptul ca acolo avea loc o petrecere. Unul dintre ei le-a raspuns acestora, pretinzand ca dormea."Pai și acum 10 minute cine vorbea pe aici și urla și avea muzica?", au intrebat polițiștii."Nu știu despre ce vorbești, șefu'", a raspuns…

- Politia catalana a pus capat sambata unei petreceri rave care se desfasura cu circa 300 de participanti, de 40 de ore, pentru a sarbatori sosirea Anului Nou, intr-un hangar in apropiere de Barcelona in plina pandemie, relateaza AFP.

- O petrecere cu 12 invitați a fost „sparta” de polițiști in orașul Urziceni, județul Ialomița. Amenzile s-au ridicat la 24.000 lei. Polițiștii ialomițeni au intensificat verificarea respectarii...