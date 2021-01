Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier a raspuns in emisiunea „40 de intrebari cu Denise Rifai” de la Kanal D” și la o serie de intrebari legate de viața sa privata. Printre acestea, pe scurt, despre momentele mai delicate ale relației cu fiica sa, Oana Roman. Despre Oana, Petre Roman a spus ca este un „om drept, dar impulsiva”,…

- Cristi Borcea (51 de ani), fostul acțioar al lui Dinamo, a facut o dezvaluire jenanta, in cadrul ultimei sale apariții televizate: a recunoscut ca a lovit-o pe Alina Vidican, una dintre fostele sale neveste. Fostul finanțator al lui Dinamo a primit o intrebare frontala de la jurnalista Denise Rifai,…

- Dan Negru a fost invitatul emisiunii “40 de intrebari cu Denise Rifai”, difuzata la Kanal D. Indragit prezentator TV, dar si scenarist și coautor al unor formate de televiziune, cu o cariera de peste 25 de ani in showbiz, Dan Negru a dat curs maratonului intrebarilor pe care celebra jurnalista i le-a…

- In ultima perioada, Mioara Roman s-a simțit tot mai rau, iar fetele sale au decis sa o interneze pentru cateva zile. Fosta soție a lui Petre Roman are 80 de ani și sufera de Parkinson (boala degenerativa ce survine in urma distrugerii lente și progresive a neuronilor). „Mama s-a simțit rau zilele trecute,…

- Interviul cu Dan Negru de la Kanal D. Ce rapunsuri ciudate a dat prezentatorul! VIDEO Kanal D a difuzat ieri seara o noua ediție a emisiunii „40 de intrebari cu Denise Rifai”. De aceasta data, invitat a fost Dan Negru. Se știe despre el ca, pe cat de exuberant e in postura de prezentator tv, pe atat…

- Omul de afaceri Silviu Prigoana a fost invitat marți seara la emisiunea “40 de intrebari cu Denise Rifai”, de la Kanal D. Nu s-a eschivat și a raspuns la intrebari despre bani, afaceri, iubire și familie. Fondator al primei televiziuni de știri din Romania, businessman, fost deputat, numele lui Silviu…

- Teo Trandafir (52 de ani) a dezvaluit, in emisiunea lui Denise Rifai de la Kanal D, de ce a luat decizia de a divorța de ambii soți. Vedeta a lasat sa se ințeleaga ca exista un barbat in viața ei in acest moment, dar nu a vrut sa ofere mai multe detalii, potrivit click.ro. Vedeta […] The post Teo Trandafir,…