- Petre Grigoraș (57 de ani), antrenor de peste 20 de ani, in prezent „principal” la Axiopolis Cernavoda, in Liga 4, spune ca „nu m-aș duce la FCSB nici pentru zece mii de euro pe luna!” In ultimii ani, cariera lui Petre Grigoraș a luat-o la vale. Vicecampion cu Pandurii Targu Jiu in 2013, Grigoraș a…

- Petre Grigoraș (57 de ani), fostul antrenor al celor de la Farul Constanța, Oțelul Galați, Poli Iași, Pandurii Targu-Jiu, CFR Cluj, ASA Targu Mureș, Poli Timișoara și Foresta Suceava, in prezent tehnicianul celor de la Axiopolis Cernavoda, a comentat pentru Sport Total FM infrangerea drastica suferita…

- FCSB a fost surclasata de echipa daneza Silkeborg IF cu scorul de 5-0, joi seara, in deplasare, in Grupa B a Conference League. Vicecampioana Romaniei s-a deplasat in Danemarca fara mai multi titulari. FCSB a facut figuratie pe teren. Cele cinci goluri au fost inscrise de Anders Klynge (3), Kasper Kusk…

- FCSB va evolua de la 19:45, in deplasare, cu echipa daneza Silkeborg, in etapa a 3-a din Conference League. Partida va fi transmisa in direct pe ProArena. Echipele de start la Silkeborg – FCSB: Silkeborg (4-3-3): Larsen – Sonne, Salquist, Felix, Engel – Thordarson, Brink, Klynge – Jorgensen, Helenius…

- Universitatea Craiova va avea parte de un meci tare, duminica seara, de la ora 21.30, pe stadionul Ion Oblemenco. In Banie va poposi FCSB, vicecampioana Romaniei si una dintre pretendentele la titlu si din acest an. Partida va conta pentru etapa a 11-a din Superliga. „U“ Craiova – FCSB este derbiul…

- Gigi Becali (64 de ani), patronul celor de la FCSB, l-a criticat pe Octavian Popescu (19) pentru jocul slab prestat de acesta in infrangerea roș-albaștrilor, scor 1-2 cu Viking. Viking - FCSB se va juca joia viitoare, pe 25 august, in Norvegia. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.RO. Deși Nicolae Dica s-a…

- Patronul de la FCSB, Gigi Becali, considera ca finanțatorul echipei FC U Craiova 1948, Adrian Mititelu, este indreptațit sa spere la o victorie impotriva vicecampioanei și ca nu il va ceda pe atacantul italian Andrea Compagno. ”Mititelu nu il da pe Compagno. A iesit de la puscarie, iti mai da ala jucatori…

- Antrenorul echipei CFR Cluj, Dan Petrescu (54 de ani), s-a aratat ingrijorat de meciul contra celor de la U Craiova 1948 Tehnicianul s-a aratat ingrijorat de vremea caniculara, dar și de calitațile jucatorilor echipei oltene. ”Tot timpul e presiune, sunt conștient ca avem nevoie de victorii. Nu imi…