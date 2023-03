Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul si liderul REPER Dacian Ciolos a anunțat ca Romania va primi doar 10 milioane euro din rezerva UE drept compensatii pentru producatorii supusi socului importurilor de cereale din Ucraina, lucru confirmat de comisarul pentru Agricultura, Janusz Wojciechowski. „Avem azi confirmarea…

- Dacian Cioloș i-a cerut comisarului european pentru Agricultura, Janusz Wojciechowski, reevaluarea ajutoarelor compensatorii pentru fermierii romani pentru a face fața impactului razboiului din Ucraina.

- Executivul a aprobat in sedinta de miercuri Ordonanta de Urgenta privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sustinerea activitatii crescatorilor din sectorul de crestere al bovinelor, in anul 2022, in contextul crizei provocate de agresiunea Rusiei impotriva Ucrainei, cu o valoare estimata…

- Economie Subvenția pentru reducerea accizei la motorina utilizata in agricultura se acorda și anul acesta ianuarie 10, 2023 13:22 Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale a postat in consultare publica proiectul de Hotarare pentru completarea HG nr. 1174/2014, privind instituirea unei scheme…

- Incepand din luna august, 585 de nave de marfa cu peste 15 milioane de tone de produse agricole au parasit Ucraina prin ”coridorul de cereale”, a anunțat ministrul turc al Transporturilor și Infrastructurii, Adil Karaismailoglu, citat de agenția turca Anadolu, relateaza