Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a declarat duminica la Prima News, despre o posibila schimbare a sa la rotativa guvernamentala, ca el vrea sa munceasca la varsta lui si o sa munceasca pana oi inchide ochii. Nu am nicio restanta. Nimic!, a mai afirmat el.”Toata lumea intreaba, te schimba, eu vreau…

- Ministrul a spus ca a vazut preturi de 20, 35 de lei la fermieri, iar unii isi iau pentru ca sunt trufandale, nu va fi pretul acesta cand va incepe productia.„Luati-va dupa mine, ce zic eu, va duc in loc sigur. In primul rand, in fiecare dimineata, Petre Daea are comunicare cu tara, la 7.30. In fiecare…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a declarat duminica, la Prima News, ca ”este legitima supararea fermierilor si iesirea lor in strada, pentru faptul ca le-a ajuns cutitul la os si a aratat ca acestia au trecut printr-o criza COVID, prin criza energetica, prin seceta si acum sunt confruntati cu situatii…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a facut afirmații șocante in aceasta seara, la Antena 3, el susținand ca, din calculele pe care le-a facut legat de pierderile suferite de agricultorii romani din cauza situației din Ucraina, aceștia ar trebui sa primeasca de la UE suma de 3 mili ...

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a declarat miercuri ca 6.290 de tone de seminte de rapita, modificate genetic, au intrat in Romania, dar ca acestea nu reprezinta un pericol pentru consumul uman sau al animalelor, conform Agerpres."Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta…

- Preturile produselor alimentare s-au linistit si vor continua sa scada, susține ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea. Cu ocazia deschiderii Targului de Primavara din curtea ministerului, ministrul a afirmat ca „preturile s-au linistit, o parte din ele au scazut”. Intrebat despre…

- „Eu spun ca preturile s-au linistit, o parte din ele au scazut. Dumneavoastra la televizor dati in fiecare seara si iata ca aseara era la un post de televiziune, nu spun la care si nici nu spun care supermarket a anuntat ca s-au facut reduceri de preturi, iar dumneavoastra ati facut aceasta publicitate…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a declarat ca “nu este cazul sa salivam la orice propunere pe care o fac unii sau altii”, precizand ca romanilor nu le plac, greierii, nici lacustele, in alimentatie, ci laptele si produsele pe care le putem realiza in Romania.Ministrul a afirmat ca dintr-un…