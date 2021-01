Stiri pe aceeasi tema

- Sportiva slovaca Petra Vlhova si-a consolidat pozitiile de lider in Cupa Mondiala de schi alpin si in ierarhia generala a disciplinei slalom, dupa ce s-a impus, duminica, in cursa de la Zagreb. Vlhova a obtinut a 18-a a sa victorie in Cupa Mondiala, cu timpul de 1 min 59 sec 08/100, fiind urmata in…

- Principalele evenimente sportive internationale din primele patru luni ale anului 2021 (ianuarie-aprilie), cu mentiunea ca unele au date provizorii avand in vedere contextul pandemiei de COVID-19: IANUARIE 1 - sarituri cu schiurile: Turneul celor Patru Trambuline, Garmisch-Partenkirchen…

- Elvetianca Michelle Gisin a castigat, marti, proba de slalom de la Semmering (Austria), care a fost si prima sa victorie in Cupa Mondiala de schi alpin. Gisin s-a impus cu timpul de 1 min 42 sec 05/100, fiind urmata de Katharina Liensberger (Austria), la 11/110, si de americanca Mikaela Shiffrin, la…

- ​Italianca Sofia Goggia a câstigat sâmbata a doua coborâre din cadrul etapei de Cupa Mondiala de schi alpin din statiunea franceza Val d'Isere (Franta), fiind urmata pe podium de Corinne Suter (Elvetia) si Breezy Johnson (SUA), transmite AFP.Goggia, campioana olimpica, a fost…

- Petra Vlhova din Slovacia a castigat joi slalomul urias paralel de la Lech/Zurs (Austria), obtinand astfel a treia sa victorie consecutiva in patru curse disputate in actuala editie a Cupei Mondiale feminine de schi alpin. In absenta americancei Mikaela Shiffrin, care a preferat sa nu…

- Schioarea din Slovacia, Petra Vlhova, este de neoprit in noul sezon. Ea a obținut a patra victorie consecutiva la Cupa Mondiala de schi alpin dupa ce s-a impus din nou in proba de slalom din cadrul concursului ce s-a disputat din stațiunea finlandeza Levi.

- Slovaca Petra Vlhova a castigat duminica al doilea slalom desfasurat in acest weekend la Levi (Finlanda) in Cupa Mondiala de schi alpin, in timp ce americanca Mikaela Shiffrin s-a multumit doar cu pozitia a cincea, transmite AFP. Cronometrata in 1 min 49 sec 05/100, Petra Vlhova a fost urmata la 31/100…

- Italianca Marta Bassino a castigat sambata slalomul urias de la Soelden (Austria), prima cursa a noului sezon al Cupei Mondiale de schi alpin, disputata fara spectatori din cauza pandemiei de coronavirus, transmite AFP. In lipsa americancei Mikaela Shiffrin, tripla castigatoare a Marelui Glob de cristal…