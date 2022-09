Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de externe al Ungariei a declarat, marți, ca Uniunea Europeana nu ar trebui sa mai ia in considerare noi sancțiuni impotriva Rusiei, intrucat acestea nu ar face decat sa adanceasca criza aprovizionarii cu energie și sa dauneze Europei. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Mii de cetateni ai Ungariei au protestat vineri la Budapesta impotriva salariilor mici si a conditiilor proaste de munca ale profesorilor pe fondul penuriei de personal didactic, relateaza France Presse. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Ministrul de Externe al Ungariei, Peter Szijjarto, a vorbit despre securitatea energetica și a subliniat ca Guvernul de la Budapesta nu cunoaște niciun compromis in acest domeniu. Șeful diplomației maghiare a reiterat ca nu exista niciun obiectiv politic internațional care sa prevaleze asupra responsabilitații…

- SUA au anuntat luni noi sanctiuni pentru a impiedica Iranul sa-si vanda petrolul si vizeaza de aceasta data companiile care il transporta, in contextul esecului discutiilor de luni de zile dintre cele doua tari, noteaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Statele Unite au impus luni sanctiuni unor firme din China si alte tari pentru incalcarea embargoului petrolier impotriva Iranului, informeaza Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Presedintele UDMR, vicepremierul Kelemen Hunor, se intalneste, vineri seara, la cina, cu premierul Ungariei, Viktor Orban, care se afla la Baile Tusnad pentru a-si tine traditionalul discurs la Universitatea de Vara "Tusvanyos". Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Ministrul de externe al Ungariei, Peter Szijjarto, da asigurari ca exista scenarii in cazul in care razboiul ajunge in Transcarpatia, deși „am fi mai fericiți daca nu ar fi nevoie de ele”. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Ministrul ungar de externe, Peter Szijjarto, a declarat marți, la CNN, ca țara sa este fizic incapabila sa inlocuiasca utilizarea furnizorilor de energie ruși cu alții. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…