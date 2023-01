Stiri pe aceeasi tema

- Un ton rosu de 212 kg a fost vandut pentru 36 de milioane de yeni (257.000 de euro) la o licitatie traditionala de Anul Nou, joi, la Tokyo, un pret aproape de doua ori mai mare decat in ​​2022, scrie AFP. Suma mult mai mare de la an la an reflecta o imbunatatire a tendintei pietei, dupa trei ani de…

- Guvernul Ciuca iși rezolva problemele la intrarea in anul de criza 2023 „pe spinarea IMM-urilor”, acuza deputatul REPER Catalin Tenița. Acesta explica efectele ordonanței de guvern 16/2022 și cum poate sa saraceasca milioane de romani.Deputatul explica ca printre cei mai afectați se numara…

- Noul proprietar al Twitter, Elon Musk, a anuntat marti intr-un mesaj pe platforma viitoarea lansare a unui abonament pentru utilizatorii care vor sa-si certifice autenticitatea contului si sa fie mai putini expusi la publicitate, relateaza AFP.In prezent, doar unele profiluri pot solicita…

- Primarul general al Capitalei Nicușor Dan a transmis marți, 1 noiembrie, ca bucureștenii vor plati in aceasta iarna același preț pentru gigacalorie de circa 350 de lei, insa subvenția achitata de primarie va crește de la 550 la 800 de lei pe gigacalorie.Nicușor Dan a explicat ca prețul de…

- Loteria Romana a organizat joi, 27 octombrie 2022, noi extrageri Loto 6 din 49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5 din 40 si Super Noroc.Numerele LOTO de la extragerea din 27 octombrie 2022:Loto 6/49: 16 30 2 9 25 1Loto 5/40: 9 37 36 18 32 21Joker: 25 6 15 8 34 + 1Noroc:…

- Intrarea in sistemul public de sanatate costa mult, cel puțin așa au ințeles patru absolvente ale unei școli postliceale din Romania.Ele au dat o suma mare de bani unui barbat care le-a promis ca le va angaja la un spital public din Capitala.Conform unor surse judiciare, barbatul, care…

- ANAF vinde doua masini apartinand fostului ministru Elena Udrea, respectiv un Mercedes vechi de 17 ani si un Fiat 500 de 10 ani, precum si mai multe terenuri situate in apropierea lacului Straulesti, arata documente analizate de Profit.ro.Desi masinile sunt destul de vechi, Fiscul vrea 7.158…