- 92,6 la suta din decesele raportate in saptamana 27 septembrie - 3 octombrie au fost inregistrate la persoane nevaccinate, anunța Institutul Național de Sanatate Publica (INSP). Potrivit raportului INSP, 92.6% din decesele inregistrate in saptamana 27 septembrie - 3 octombrie au fost la persoane…

- Institutul Național de Sanatate Publica a informat, miercuri, ca 74,7% din cazurile confirmate in saptamana 20 – 26 septembrie au fost inregistrate la persoane nevaccinate. De asemenea, 38,9% din totalul cazurilor s-au inregistrat in București, Timiș, Cluj, Ilfov și Iași. INSP puncteaza ca 92% din decesele…

- Peste 96% dintre decesele COVID din ultima saptamana au fost la persoane nevaccinate, transmite Institutul Național de Sanatate Publica. Cele mai multe persoane au murit in București, Dolj, Bistrița-Nasaud, Iași și Neamț. In saptamana 23 – 29 august 2021, 39.2% din totalul cazurilor s-au inregistrat…

- Peste 80% din cazurile confirmate de imbolnavire cu COVID-19 au fost inregistrate saptamana trecuta la persoane nevaccinate și patru procente la cei cu schema incompleta de vaccinare, arata o analiza data publicitații astazi de Institutul Național de Sanatate Publica. 4 din 10 cazuri au fost inregistrate…

- 80.4% din infectarile cu coronavirus și 94.7% din decesele COVID inregistrate saptamana trecuta in Romania au fost inregistrate la persoane nevaccinate, se arata in raportul transmis saptamanal de INSP. Conform raportului publicat de Institutul Național de Sanatate Publica pentru saptamana 16 – 22 august…

- Peste 94% din decesele COVID din ultima saptamana au fost la persoane nevaccinate. 4% au fost la persoane vaccinate cu schema incompleta, potrivit Mediafax. Conform datelor publicate miercuri de Institutul Național de Sanatate Publica pentru saptamana 16 – 22 august 2021, 41.8% din totalul…

- Institutul Național de Sanatate Publica (INSP) anunța, in raportul saptamanal, ca 82% dintre cazurile de COVID și toate decesele inregistrate saptamana trecuta au fost la persoane nevaccinate. Conform documentului, in saptamana 19 – 25 iulie, 51,9% din totalul cazurilor s-au inregistrat in București,…

