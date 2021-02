Stiri pe aceeasi tema

- Poliția avertizeaza ca se circula cu dificultate pe mai multe șosele din județul Giurgiu din cauza ceții. De aceea, șoferii sunt sfatuiți sa circule cu prudența pe drumuri, informeaza Mediafax. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane anunța ca, duminica seara, se circula…

- George, un barbat in varsta de 61 de ani risca sa ramana pe drumuri, dupa ce soția vrea sa-i ia toata averea! Cei doi au divorțat in urma neințelegerilor din ultima vreme, iar ea a plecat cu suma de 100.000, insa nu vrea sa se opreasca aici!

- Polițiștii din Maramureș au inchis inca un adapost improvizat pentru caini. Este al doilea in ultimele 48 de ore, iar animalele au fost transportate la adapostul Primariei Baia Mare, potrivit Mediafax. Acțiunea polițiștilor a avut loc miercuri și s-a desfașurat in baza unor informații ale…

- Primaria Sectorului 1 din București anunța ca persoanele fara adapost vor fi cazate in trei centre sociale, in perioada in care vor fi temperaturi scazute. O echipa a Primariei și polițiștii locali patruleaza pe strazi in cautarea persoanelor care au nevoie de ajutor, potrivit Mediafax. Persoanele…

- Garda Naționala de Mediu, singura instituție publica abilitata cu competențe complete in domeniu, s-a pronunțat cu privire la gunoiele din Sectorul 1. GNM a sancționat Primaria pentru nerespectarea obligațiilor legale ce ii revin referitoare la curațenia urbei și a apreciat ca Romprest respecta legislația…

- Impreuna suntem o forta si am ajutat la indeplinirea unui vis. Dupa ce Publika TV a prezentat drama Olgai Railean din Anenii Noi, care in prag de iarna risca sa ramana pe drumuri cu cele patru fetite ale ei, pentru ca nu aveau o casa proprie, zeci de oameni au sarit in

- Focșanenii abonați la ENET, dar și instituțiile publice racordate la furnizorul de energie termica, risca sa ramana fara caldura și apa calda din cauza consilierilor PNL și USR care nu au votat, ieri, majorarea capitalului social al societații ENET cu peste trei milioane lei pentru a fi achiziționate…

- Primaria Sectorului 5 din București a transmis, joi, intr-un comunicat de presa, ca „ofițeri ai Poliției Judiciare din cadrul Direcția Naționale Anticorupție au ridicat documente financiar-contabile de la societatea Economat SRL, dar și alte documente din cadrul Primariei Sectorului 5, de la departamentele…