- Germania a exportat mai multa energie electrica catre vecinii sai decat a importat, in 2022, chiar si cu o criza energetica acasa, datorita productiei mari de energie regenerabila, determinata de vreme, si a cererii mai mari din Franta, transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Baiețelul in varsta de 10 ani din Vietnam care a cazut in interiorul unui stalp gol din beton de pe un șantier in noaptea de Anul Nou s-a stins din viața, a anunțat miercuri presa de stat din aceasta țara, citata de Reuters.

- Luni, bloggerii militari ruși au postat mesaje pline de furie dupa ce au aparut informații privind moartea a sute de soldați ruși dupa lovituri cu HIMARS efectuate asupra unui internat al unei foste școli profesionale din Makiivka, un oraș ocupat de langa Donețk, capitala regiunii cu același nume, transmite…

- In Kiev și in imprejurimi s-au auzit explozii, la scurt timp dupa miezul nopții, in ziua de Anul Nou, au declarat mai multi martori pentru Reuters, iar serviciile de urgența au anuntat ca sirenele de raiduri aeriene se aud in toata Ucraina, anunța Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Liderul de la Kremlin a transmis un mesaj de Anul Nou, intr-o perioada extrem de dificila, cand tensiunile cu statele occidentale sunt in continua creștere iar razboiul din Ucraina continua, scrie Reuters.

- Un veteran de razboi irakian paralizat il joaca pe Moș Craciun pentru copii la Mosul. A te imbraca in Moș Craciun și a distra copiii in perioada sarbatorilor ii ofera lui Ahmed Ragab, un polițist irakian care a fost paralizat in timpul luptei impotriva Statului Islamic, multa bucurie. Dintr-o punga…

- Guvernul Ungariei a decis sa instituie un program de lucru redus al instituțiilor de stat pentru perioada sarbatorilor de Craciun și Anul Nou pentru a economisi caldura și energie electrica. Despre aceasta se anunța intr-un comunicat de presa emis joi de biroul premierului ungar Viktor Orban. „Razboiul…

- Kievul se va confrunta cu intreruperi și opriri de energie electrica mai stricte și mai lungi dupa atacurile cu drone , informeaza blacknews.ro . Un nou calendar al intreruperilor de curent programate va fi introdus in Kiev in urmatoarele zile, dupa ce drone iraniene au provocat miercuri seara mai multe…