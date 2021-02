Stiri pe aceeasi tema

- In scopul stabilirii cuantumului pensiei reexaminate foștilor angajați ai intreprinderilor in termenii prevazuți de legislație, Casa Naționala de Asigurari Sociale solicita agenților economici cooperarea operativa a acestora cu CNAS prin prezentarea raspunsurilor la adresari in termeni optimi, pentru…

- PodcasturiCum vor fi acordate pensiile pentru limita de varsta in 2021 Intr-un interviu pentru Sputnik Moldova, șeful adjunct al Directiei Generale Pensii și Alocații de la Casa Naționala de Asigurari Sociale, Olga Mihaieș, a precizat ca pentru o pensie completa stagiu de cotizare pentru femei constituie…

- Peste jumatate de milion de cetațeni din țara noastra primesc lunar pensie pentru limita de varsta și aceasta cifra crește de la an la an. Care este valoarea acestei pensii? Ce vechime in munca este necesara pentru a primi pensie in țara noastra? Care este varsta de pensionare, dar și cum sunt luate…

- Casa Nationala de Pensii Publice anunta ca, incepand din luna decembrie 2020, platforma informatica paneuropeana EESSI (Schimbul Electronic de Informatii privind Securitatea Sociala) a devenit operationala in Romania.

- Casa Nationala de Asigurari Sociale (CNAS) atrage atentia ca cererea online pentru reexaminarea pensiei completata de catre solicitant va fi acceptata doar daca se completeaza corect și se bifeaza toate cimpurile disponibile, solicitantul este beneficiar de pensie pentru limita de virsta și se confirma…

- Incepind cu 1 ianuarie 2021, au fost depuse 4 637 de cereri din mai bine de 18 mii prognozate pentru reexaminarea pensiei pentru limita de virsta. Casa Naționala de Asigurari Sociale precizeaza ca, din numarul total de cereri depuse, 1 901 sint depuse online, prin intermediul site-ului www.cnas.md,…

- CHIȘINAU 3 ian - Sputnik. Din 1 ianuarie 2021, dreptul la reexaminarea pensiei pentru limita de varsta il au beneficiarii de pensii stabilite dupa 1 ianuarie 1999, care au realizat un stagiu de cotizare de cel putin 7 ani dupa pensionare. © Sputnik / Владимир Трефилов2021: Ajutor mai mare…

- Cererea pentru reexaminarea pensiei pentru limita de varsta va putea fi depusa online din 1 ianuarie 2021. Casa Nationala de Asigurari Sociale anunta noul serviciu pentru pensionari si pasii care trebuie de urmat. Se acceseaza pagina de internet cnas.